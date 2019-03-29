Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Nevruz Kutlaması

Kaynak: AA

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon'un ev sahipliğinde büyükelçilikte, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı kutlandı.Programa, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisinin yanı sıra Ankara'da yaşayan Tacikistan vatandaşları katıldı.Nevruz'un soğuk havaların ardından gelen yeni hayat ve aydınlık günün sembolü olduğunu dile getiren Rajabiyon, Nevruz'un manevi miras olduğunu ve ülkesinde resmi tatil olarak kutlandığını belirtti.Rajabiyon, dünyanın dört bir yanında nesiller ve aileler arasında barış ve birliği artıran benzersiz kültürel miras olan Nevruz'un, kültürel çeşitliliğe ve halklar arasındaki dostluğa katkı sağladığını ifade etti.Nevruz Bayramı'nın, tarihi İpek Yolu üzerinde farklı din ve kültürlere sahip çok sayıda ülke tarafından kutlandığını anımsatan Rajabiyon, bu bayramın kutlandığı dönemde insanların evlerini temizlediğini, akrabalarını ziyaret ettiğini ve birbirlerine hediyeler aldığını dile getirdi.Büyükelçi Rajabiyon, öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararla Nevruz'un her yıl 21 Mart'ta kutlandığını hatırlattı.Rajabiyon'un konuşmasının ardından Tacik çocuklar, ülkelerine özgü yerel kıyafetlerle dans gösterisi yaptı.Etkinlikte, davetlilere Tacikistan'a özgü yemekler ikram edildi.