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Tacikistan sınır askerleri 3 Afgan vatandaşını öldürdü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Tacikistan sınır askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

26.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:42 Tacikistan sınır askerleri 3 Afgan vatandaşını öldürdü
'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde sınır askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, sınırda odun toplamaya çalışan Darkad ilçesi sakinlerinden 3 sivile Tacikistan sınır askerlerince ateş açıldığını belirtti.
Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, bazı sivillerin de yaralandığını söyledi.
Hicri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Afganistan, Tacikistan, Güncel

Kaynak: AA

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