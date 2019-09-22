Haberler » 3. Sayfa » Haber

Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmalayan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ve evlerine saldırıp yağmaladığı ileri sürülen 20 kişi adliyeye sevk edildi.

22.09.2019 15:09Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmalayan 20 zanlı adliyeye sevk edildi
Adana'da bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ve evlerine saldırıp yağmaladığı ileri sürülen 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallerinde meydana geldi. İddiaya göre 11 yaşındaki bir erkek çocuğuna taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi'ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın yabancı uyruklu olduğunu ileri sürüp bu şahıslara saldırdı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 yabancı uyruklu şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanı yazılarak, "yabancı uyruklu şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" ifadeleri ile insanlar mahalleye çağrıldı. Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek, iş yeri ve evlerine zarar verdi. Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, mala zarar veren şahıslara yönelik operasyon başlattı. Sosyal medyadaki görüntülerden ve güvenlik kameralarından mala zarar verdiği tespit edilen 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:58 Sandalye kavgası cinayetle bitti
15:57 Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
15:42 Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi: 2 yaralı
15:40 Taciz bahanesiyle iş yerlerine saldırıp yağmalayan 20 zanlı adliyeye sevk edildi
15:39 Hurda deporsundan çalıntı araç çıktı
15:37 Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Çin'de kaza geçirdiği iddiasına yalanlama
15:35 Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı