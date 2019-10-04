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Cinsel tacize uğradığı durağa kadınları uyarmak için yazılı afiş astı

İstanbul D-100 karayolu Acıbadem otobüs durağında tacize uğrayan kadın, güvenlikli olmadığını düşündüğü bölgeyi kullanan diğer kadınları uyarmak için çevreye uyarı afişleri astı.

04.10.2019 10:12

İstanbul'da yaşayan Gülce Tokyol, Anadolu yakasındaki metronun Acıbadem çıkışında, halk arasında E-5 olarak bilinen D-100 karayolu üzerindeki otobüs durağında bir erkek tarafından tacize uğramasının ardından karakola gidip şikâyetçi oldu. Şüphelinin henüz kimliğine ulaşılamayınca da güvenlikli olmadığını düşündüğü durağı kullanan diğer kadınları uyarmak için de çevreye uyarı afişleri astı.

T24'ten Gonca Tokyol'un haberine göre; İstanbul Acıbadem'de yaşanan olay salı günü gerçekleşti. Metrodan Acıbadem durağında inen Tokyol, otobüs beklemek için D-100 karayolunun Üsküdar yönünde bulunan durağa çıktı. Bir süre iki kadın, üç erkek bekledikleri durakta, diğerlerinin otobüse binmesiyle Tokyol ile bir erkek kaldı. Tokyol, sonrasında yaşananları Acıbadem Polis Karakolu'nda verdiği ifadesinde şöyle anlattı:

"OTOBÜS DURAĞINDA CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI"

"Otobüsleri daha rahat görebilmek için ayağa kalktım ve kaldırımda beklemeye başladım. Bu sırada bir şahıs bana vücudu ile arkadan çarptı ve arkamı dönüp baktığımda az evvel durakta otobüs bekleyen erkek şahsın cinsel organını fermuarından çıkartmış şekilde mastürbasyon yaptığını gördüm. Duruma sinirlenerek şahsa 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Bunun üzerine şahıs D-100 üzerinden Harem istikametine koşarak kaçtı. Etrafta kimse olmadığı için yardım isteyemedim. Olayın meydana geldiği yerin yeterince aydınlık olmaması ve olayın paniğiyle şahsın yüzüne çok dikkatli bakamadım."

DURAĞA YAZILI UYARININ BULUNDUĞU AFİŞ ASTI

Başına gelenin tesadüfi olmadığını da belirten Tokyol, başka kadınlar da mağdur olmasın diye olayın yaşandığı durağa kadınları uyarı yazılar astı.

Cinsel tacizi gerçekleştiren kişinin o bölgenin kuytu olduğunu bildiğinden sık sık aynı yerde taciz olayı gerçekleştiğini düşündüğünü belirten Tokyol şöyle konuştu: " Bu sebeple ilan yapıştırarak insanları uyarma ihtiyacı hissettim. Bu benim başıma geldi ve isterim ki insanlar o bölgenin güvenli olmadığını bilsinler ve -umarım- böyle bir şeyi yaşamak zorunda kalmasınlar. Polisin bizi korumakta yetersiz kaldığı noktalarda birbirimizi koruyalım. Bu tacizcilere karşı toplum olarak sivil direnelim."

Cinsel tacize uğradığı durağa kadınları uyarmak için yazılı afiş astı

İstanbul, Acıbadem, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR(8)
VURDU GOLOLDU:lan oğlum cinsel taciz yapacagınıza gelin parasını ben vereyimde sizi karı kkıza götüreyim
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SANSAR:Ordan geçen bir kamyon o yaratığı ezseydi çok güzel olurdu.
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SEREN CANJ:Erkek milleti işte şaşırmadık herşey yaparlar
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SERDAR:senin erkek görmemen gibi bizde bayan göremiyoruz , dolayısıyla şaşırmaman lazım, bu baskı unsurlarınıda her erkeğin üzerine atlamadan karar vermen
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3 3
PARANAHUE PARANAHUE PARANA:Bak şimdi hiç bir katma değeri olmayan adamı senin akraban senin tarikatının müridi diye işe alıyorsun, memur yapıyorsun maaş bağlıyorsun. Öbür tarafta o işi senden ve o işe aldığın adamdan daha iyi yapacak kasten işsiz bırakılmasını sağladığınız adam var. O işe alınan adam maaşı sayesinde evleniyor bebek yapıyor. O işsiz kalan adam da ulan benim karımı koynuna alıyor beni mahrum ettiği maaşla diye o aileyi ve sistemi lanetliyor. Üniversiteler hiç bilimsel değil. Propaganda tower hepsi.
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HAŞİNBOY:Allah hepsinin belasını versin. Adaletin gelişmesini İstiyoruz.
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9 0
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DSADA:bıktım artık her şeyden bu ülkede olan olaylardan. Otobüs bekle taciz edil markete git taciz edil. Bu nasıl bi zihniyet anlamıyorum. . . . . . . .
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ADINI YAZ Y:Canım kardeşim. . kadın olmak çok zorda ondan. . Japonya’da kadınlar gece yarısı süper markete sabahlıklarıyla tek başına tacize uğramadan gidip gelirken . bizde gündüz gözüyle bile kadına taciz. . ama inanınki yaşlılardan duyduğuma göre bundan 40 ve. 50 sene önce havalar sıcak olduğu zaman insanlar bahçesinde veya köyde tarlada uyurlarmış. . ben bunu büyük ailemden duydum. onlar içinde çok zor . . son zamanlarda onlarda akşam karanlıkta yanlız komşuya bile gitmeye çekiniyorlar. .
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