Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verildi.

YÖK, MAKÜ'de bir kız öğrenciye cinsel taciz girişimi iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi M.Ö.T'yle ilgili disiplin soruşturması sürecini işletti.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun bugünkü toplantısında, MAKÜ'den iletilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden 14 taciz iddiası görüşüldü.

Medyaya yansıyan MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelendi, ilgili kişinin sözlü savunması alındı.

Toplantıda, MAKÜ'deki öğretim görevlisine yönelik, üniversitenin Kurul'a yaptığı "kamu görevinden çıkarma" teklifi uygun bulundu.

Kaynak: AA