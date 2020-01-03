Haberler » 3. Sayfa » Taciz iddiasına falaka - Haberler

Taciz iddiasına falaka

Hatay'da, çocukları falakaya yatırarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişilere yönelik operasyonda, şüphelilerden 1'i yakalandı.

03.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34 Taciz iddiasına falaka
'da, çocukları falakaya yatırarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişilere yönelik operasyonda, şüphelilerden 1'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde çocukları falakaya yatırıp çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, şüphelilerden E.K.'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.C.T.'nin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.K.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, görüntüler şüphelilerden birinin 'kızı neden öptün' diyerek çocuğu dövmesiyle başlıyor. Şüpheli daha sonra bir başka şahsın uzattığı beyzbol sopasıyla çocuğa "Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız, namus düşmanları" diyerek çocuğa saldırıyor. Sopayı veren şahıs ise küfürler ederek çocuğu yumrukluyor. Şahıslar daha sonra çocuğu falakaya yatırarak darp etmeye devam ediyorlar. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:28   Paris'te bıçaklı saldırı: Polis etkisiz hale getirdi - Haberler
17:25   Avustralyalıların zor anları - Haberler
17:24   Paris yakınlarında polis bıçaklı saldırganı vurarak durdurdu - Haberler
17:24   Anestezi teknikerinin öldüğü evde keşif yapıldı - Haberler
17:24   Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
17:04   Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü - Haberler
16:59   Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar - Haberler
16:33   İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani suikasti için Trump'ı övdü - Haberler
16:32   Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu - Haberler
16:27   İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü - Haberler
3.01.2020 17:33:30