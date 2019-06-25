25.06.2019 17:24
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Taciz iddiasına tutuklama

Taciz iddiasına tutuklama

Kartal'da, sokakta yürüyen kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı tutuklandı.

Kartal 'da, sokakta yürüyen kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı tutuklandı.
Kartal Esentepe Mahallesi 'nde minibüsten inerek evine doğru yürüyen D.A'yı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan M.H (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan M.H, tercüman eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevkedildi.
Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.H'nin tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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