Haberler » 3. Sayfa » Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı - Haberler

Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı

Mersin'de bir ortaokulda, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

26.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:49 Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı
'de bir ortaokulda, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçesi Hal Mahallesi'ndeki bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.B., okuldaki 5 kız öğrenciye sözle ve elle tacizde bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alındı. Çocukların ailelerinin de şikayetçi olduğu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:38   CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Kanal İstanbul açıklaması Açıklaması - Haberler
16:35   FETÖ'nün 'Isparta sorumlusu'na ve eşine hapis cezası - Haberler
16:34   Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Haberler
16:33   Bünül: "Aşk ile çalışan yorulmaz" - Haberler
16:33   Derecik'te çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
15:45   Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Haberler
15:40   Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı - Haberler
15:36   Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Haberler
26.12.2019 16:49:06