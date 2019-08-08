Haberler» Güncel» Haber

Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest

KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A. (31), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

08.08.2019 14:00 Taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest
KAYSERİ'de kaldırımda yürüyen N.T.(20), isimli kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kağıt toplayıcısı Nadir A. (31), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası Nadir A., kaldırımda yürüyen N.T. isimli genç kadına cinsel organını göstererek kaçtı. Olayın ardından N.T. polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis  Nadir A.'yı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Nadir A., üzerine atılan suçlamaları reddetti. Nadir A. adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldı.



Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
15:03   Bıçaklı saldırıda oğlunu kaybeden Kaymakam İnan, İstanbul'a atandı
15:01   Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl'den Marmaris'e ziyaret
15:01   İstanbul Havalimanı'nun robotları görücüye çıktı
15:01   Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
15:01   Sahilde turistler tarafından ölü bulunan iş insanı toprağa verildi
15:01   Bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı (2) - ŞANLIURFA