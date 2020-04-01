Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi

Kütahya'da sokakta bir kadını elle taciz ettiği iddia edilen şahıs, şikayet üzerine gözaltına alınmak istendi. Polis ekiplerinin geldiği görerek kendisini eve kitleyen adamın daha önce de 'cinsel taciz' suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

'CİNSEL TACİZ'DEN SABIKASI VAR

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüyen I.H. adlı kadın, bir kişinin elle tacizine uğradı. Şüpheli kaçarken, İ.H'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Arif V. olduğunu tespit etti.

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

Ekipler, Arif V'nin evine gitti. Polisi fark eden Arif V. kapıyı kilitledi. Tüm uyarılara rağmen şüpheli kapıyı açmayınca, polis çilingir çağırdı. Ekipler, çilingirin yardımıyla eve girerken, Arif V. bu kez kendisini odaya kilitledi. Çilingir odanın da kapısını açınca Arif V. gözaltına alındı.

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA