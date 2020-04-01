Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi
Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)KONUTTA ADLİ KONTROL KARARIKütahya'da sokakta kadını taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif Vardar (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi.
01.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:37
Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)
KONUTTA ADLİ KONTROL KARARI
Kütahya 'da sokakta kadını taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif Vardar (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Arif Vardar hakkında koronavirüs salgını ve yaşından dolayı konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Şüpheli Vardar'ın cinsel taciz suçundan tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl aralık ayında tahliye olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
KONUTTA ADLİ KONTROL KARARI
Kütahya 'da sokakta kadını taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif Vardar (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Arif Vardar hakkında koronavirüs salgını ve yaşından dolayı konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Şüpheli Vardar'ın cinsel taciz suçundan tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl aralık ayında tahliye olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
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Kaynak: DHA