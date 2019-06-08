Taciz şüphelisini tekme tokat dövdüler

Kaynak: DHA

TRABZON'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekiplerince kurtarıldı. Şüphelinin tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sokakta yürüyen kadını taciz etti. Kadının bağırmasıyla yanına gelen çevredekiler, taciz iddiasını öğrenince adama saldırdı. Şüpheli, tekme, tokat ve yumruklarla dövülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, şüpheliyi linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Taciz şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görülüyor.- Trabzon