Tacizci Taksici 29 Gün Sonra Tahliye Edildi

11 Aralık 2018 Salı 13:11



11 Aralık 2018 Salı 13:11

Tayland uyruklu turiste tacizde bulunarak fazla ücret aldığı iddia edilen taksici, 29 gün sonra görülen ilk celsede tahliye edildi.İstanbul'da geçtiğimiz ay taksisine bindiği Tayland uyruklu kadın turisti taciz ederek dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sürücünün 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Birol Topal ile avukatı hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından hakim, celse arasında müşteki Nıoon Sonthu'nın ifadesinin alındığı ve müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti. Bu sırada söz alan sanık Topal'ın avukatı müvekkili aleyhine sosyal medyada bir çok yayın yapılarak masumiyet karinesinin ihlal edildiğini bu nedenle dosyaya gizlilik kararı konulmasını istedi. Bu talebi reddeden mahkeme, savunmasını yapması üzere sanık Topal'a söz verdi."ŞAKASINA 40 LİRA DEDİM. İTİRAZ EDİNCE DE ZATEN 30 LİRA DEDİM Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Topal, "Müşteki olay günü Şişli'den kendi isteğiyle ön koltuğa oturdu. Beşiktaş'a doğru yola çıktık. Bu sırada kendisine trafiği anlatmaya çalıştım. Barbaros Caddesinden aşağı indiğimiz sırada trafik çoktu ve kendisine isterse inip yürüyebileceğini bu şekilde daha çabuk gideceğini söyledim. Kendisi kabul etmedi. Dava konusu durumlar olsaydı inerdi o zaman. Beşiktaş'a geldiğimizde kendisine şakasına 40 lira dedim. İtiraz edince de zaten 30 lira dedim. 100 lira veren müştekiye 70 lira para üstü ödedim. Benim İngilizcem iyi değil. Müşteki de Türkçeyi iyi bilmediğinden kendimi tam olarak ifade edemedim. Görüntülerin yayınlanmasının ardından kendim karakola gittim ve bana şikayetin olmadığı söylendi. Tahliyemi istiyorum" dedi."HIRSIZLIK SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI AÇIKTIR" Söz alan sanık Topal'ın avukatı ise, "Müvekkilinin kastı sosyal amaçlı konuşmadır. Görüntüler izlendiğinde hırsızlık suçunun unsurlarının oluşmadığı açıktır. Müşteki 100 lirayı vermektedir ve müvekkilim de para üstünü vermiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini göz önüne alarak sanık Topal'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme uzlaşma işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini hükmederek duruşmayı erteledi.(İHA)