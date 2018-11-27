Aylarca Aradığı Tacizciyi, Adliyenin Çay Ocağında Görüp Polise Yakalattı!

Bursa'da yakınının duruşmasına katılmak için adliyeye gelen genç kız, kendisini çalıştığı kafede taciz ettiğini ileri sürdüğü zanlıyla çay ocağında karşılaştı. Sinir krizi geçiren genç kız, adliye polisine giderek şikayetçi olmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, zanlının tutuklanmasına karar verdi.

ÇAY OCAĞINDA, KENDİSİNİ TACİZ EDEN ADAMI GÖRDÜ

Olay, Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Bir yakınının duruşmasına katılmak üzere adliyeye gelen A.B. isimli genç kız su almak için çay ocağına gitti. Çay ocağında kendisini çalıştığı iş yerinde taciz eden adamı karşısında gören A.B. neye uğradığı şaşırdı.

ADLİYE POLİSİNE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Sinir krizleri geçiren genç kız hemen adliye polisine giderek şikayetçi olmak istediğini söyledi.

"ÇIĞLIK ATMAYACAĞIM, BENİ BIRAK"

A.B. adliye çay ocağında çalışan Mehmet K. isimli hükümlünün çalıştığı kafeye geldiğini, şüphelinin kendisinden çay istediğini, çayını verdikten sonra tuvalete gittiğini ve şüphelinin de peşinden tuvalete gittiğini söyledi.

Mehmet K.'nin burada kendisine dokunduğunu, kıyafetlerini çıkardığını, bağırmaması için ağzını kapattığını, elinden kaçmayı başardığını, fakat yeniden kendisini yakaladığını ve taciz etmeye devam ettiğini belirten A.B., şüpheli Mehmet K.'yi "Çığlık atmayacağım, beni bırak. Bugün git yarın gel, ben yine tek başıma olacağım. Ne yapmak istersen yaparsın, kimseye söylemeyeceğim" diye kandırdığını ifade etti.

ELİNDEN KURTULDU, ADLİYEDE KARŞILAŞTI

Mehmet K.'nın elinden söyledikleri sayesinde kurtulmayı başaran genç kız tuvaletten Mehmet K. ile birlikte çıktı. Dışarı çıkar çıkmaz çığlık attığını ve Mehmet K.'nin kaçarak olay yerinden ayrıldığını dile getiren A.B., aylarca şüpheliyi aradığını ama bulamadığını, tamamen tesadüfen şüpheliyle adliyede karşılaştığını kaydetti.

"İDDİA SAHİBİNİ TANIMIYORUM"

A.B.'nin şikayeti üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın devamında hakim karşısına çıkarılan Mehmet K. kendini, "Ben iddia sahibini tanımıyorum. Hasımlarım tarafından adliyeye gönderildiğini düşünüyorum" ifadeleri ile kendini savundu.

CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Mahkeme heyeti Mehmet K.'nin tutuklanmasına karar verdi. Kelepçelenerek adliye karakoluna götürülen Mehmet K. buradan cezaevine sevk edildi.