Tacizci Öğretmenin Görevine Devam Etmesine İsyan Eden Öğrencilere Uzaklaştırma Cezası!

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde, hakkında taciz iddiasıyla dava açılan bir öğretmenin görevine devam etmesine nedeniyle 23 Ekim'de eylem yapan 15 öğrenciye 5 gün süreyle uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerin isyanı sonrası taciz iddialarıyla yargılanan coğrafya öğretmeninin, görev yerinin değiştirilmesine karar verilmişti.

EYLEM YAPAN 15 ÖĞRENCİYE UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet'in haberine göre, Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde, hakkında taciz iddiasıyla dava açılan coğrafya öğretmeninin görevine devam etmesi nedeniyle, 23 Ekim'de eylem yapan yüzlerce öğrenciden 15'ine, 5 günlük okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

"İZİNSİZ GÖSTERİ, ETKİNLİK VE TOPLANTI DÜZENLEMEK"

Velilere gönderilen disiplin kurulu kararında öğrencilere, "İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek" suçlaması yöneltildi. Kararda, uzaklaştırma cezasının 10-11-12-12- 14 Aralık 2018 tarihlerinde uygulanacağı kaydedildi.

"BEN O ÇOCUKLARIN ARKASINI BIRAKMAM"

İki yıl önce lisedeyken tacize uğradığı iddiasıyla coğrafya öğretmenine dava açan E.'nin annesi Melek Hanım karara tepki göstererek, "Kanunen yapabileceğim her yolu deneyeceğim. Bu eylem benim evladım için yapıldı. Bugün bize, yarın bir başkasına. Ben o çocukların arkasını bırakmam. Yalnız değiller." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde, 23 Ekim'de, hakkında taciz davası açılmasına ve taciz şikayetlerinin sürüyor olmasına rağmen coğrafya öğretmeni göreve devam edince, öğrenciler okul içerisinde eylem yapmıştı. Öğrencilerin isyanı sonrası taciz iddialarıyla yargılanan coğrafya öğretmeninin görev yerinin değiştirilmesine karar verilmişti.