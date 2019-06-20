Tacizle suçladığı eniştesini öldüren kadına haksız tahrik ve iyi hal indirimi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde, eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfek ile vurarak, öldüren Şengül G(47), 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen yılın Şubat ayında Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Şengül G., 7 yıldır hizmetli olarak görev yaptığı okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfek ile ateş açarak, öldürdü. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Demirsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası okulun bahçesinden yürüyerek çıkan Şengül G. ise elindeki pompalı tüfek ile yakalanıp, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, bu durumun artık dayanılmaz olduğunu, Erdal Demirsoy'un okula da gelebileceğini düşünerek, tüfeği yanında getirdiğini, düşündüğü gibi okula gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu anlatan Şengül G., tutuklandı.İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şengül G. ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar ederek, Şengül G.'ye cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.Son sözü sorulan Şengül G. ise, "Olayın böyle sonuçlanacağını düşünemedim. Çok pişmanım" dedi.Mahkeme, sanığı, önce 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından olayın haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 15 yıla indirdi. İyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya çevirip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.- İzmir