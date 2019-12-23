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Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli Gebze'de, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilen şahsın yaşadığı mahallede, halk sokağa döküldü. Karara itiraz eden vatandaşlar cinsel istismar şüphelisinin evinin önünde toplandı. Savcının karara itiraz ettiği belirtildi.

23.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:43

Kocaeli'nin ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemenin kararını öğrenen mahalleli, C.K.'nin evinin önünde toplanıp, duruma tepki gösterdi. C.K. ve ailesi güvenliği için polis ekiplerince başka bir yere götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gebze İnönü Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası C.K. iddiaya göre bir erkek çocuğa iş yerinde tacizde bulundu. Dün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da ailelerine C.K.'nin tacizine uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K. tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece bugün yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MAHALLE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

C.K.'nin serbest bırakıldığını öğrenen mahalle sakinleri bu akşam evinin önünde toplanarak "Mahallede sapık istemiyoruz" diye bağırarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis önlem aldı. Mahalleye TOMA da getirilirken, toplanan kalabalık, polis yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından dağıldı. , aileyi güvenliği için başka bir yere götürdü. Polis ekipleri, olası olaylara karşı C.K.'nin evinin olduğu sokakta bekledi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın, C.K.'nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine mahkemenin kararına itiraz ettiği de bildirildi.

Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü

İnönü mahallesi, Polis, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA


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