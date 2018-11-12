Tadilat İçin Çıktığı Çatıda Baygınlık Geçirince İmdadına İtfaiye Yetişti

Tadilat için çıktığı çatıda baygınlık geçirince imdadına itfaiye yetişti
DENİZLİ - Denizli
'de tadilat için evinin çatısına çıkan adam, çatıda baygınlık geçirdi. 65 yaşındaki adamı itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay, Sarayköy
ilçesi Gerila Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çeliker (65), iki katlı evinin çatısındaki kiremitleri onarmak için çıktığı çatıda sırada baygınlık geçirdi. Çelik'in çatıda fenalaştığını gören yakınları durumu 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurdukları merdiven yardımıyla Çeliker'i çatıdan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.Çeliker, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sarayköy,Denizli,İtfaiye
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:29