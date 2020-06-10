Tadilat nedeniyle öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına veliler tepki gösterdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir okul binasında tadilat yapılıp öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına veliler, tepki gösterdi.

10.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:26
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir okul binasında tadilat yapılıp öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına veliler, tepki gösterdi.
Esentepe Mahallesi Muhtarı Semra Ersoy ile bazı vatandaşlar, Mustafa Tunç İlkokulu ve Ortaokulu'nun yıkılacağı iddiası üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek şube müdürleri ile görüştü.
Yetkililerin velilere, okul binasında tadilat yapılma veya yıkılma seçeneğinin henüz netleşmediğini söyledikleri öğrenildi.
Ersoy, yaptığı açıklamada, mahallelerinde bulunan okulda tadilat yapılması halinde burada öğrenim gören öğrencilerin 4 kilometre uzaklıkta Nalbantlı Mahallesi'ndeki Fazıl Mustafa Paşa İlkokuluna kaydedileceğini duyduklarını söyledi.
Velilerin bu duruma tepki gösterdiğini belirten Ersoy, "Çünkü öğrencilerimize okul servisi vermeyecekler. Tadilat konusunda da net bir bilgi vermiyorlar. Henüz yazının gelmediğini söylüyorlar. Velilerimiz de bu yüzden tedirgin. Sorunlarımızı ilettik, inşallah çözerler." dedi.
Velilerden Hacer Özsoy ise servis verilmezse öğrencileri okula göndermemekte kararlı olduklarını dile getirerek, "Okul yönetimi ile de görüştük, bize servis verilmeyeceğini söylediler. Bu bizim için zor bir durum. Mağdur durumdayız, okul yapılacaksa neden 3 ay içinde yapılmadı. Biz hakkımızı istiyoruz. Eğer bize, 'Kendiniz servis tutun' denilirse üç çocuğuma nasıl servis tutacağım. Asgari ücretle geçinirken bizden bunu nasıl istiyorlar." diye konuştu.
Öte yandan Mustafa Tunç İlkokulu ve Ortaokulu'nun tadilatı için fizibilite çalışması gerçekleştirildiği ancak yeni bina da yapılabileceğinin Bakanlığa iletildiği belirtildi. Tadilat nedeniyle öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına veliler tepki gösterdi

Kaynak: AA

Etiketler: Vezirköprü, Samsun, Güncel, Haber

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