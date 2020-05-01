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Tadilat sırasında tavan çökme anı güvenlik kamerasında

Tadilat sırasında tavan çökme anı güvenlik kamerasındaİZMİR'in Bornova ilçesinde, bir oto tamir servisinde tadilat sırasında tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

01.05.2020 01:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:15
Tadilat sırasında tavan çökme anı güvenlik kamerasında
İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir oto tamir servisinde tadilat sırasında tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Üniversite Cadde üzerinde bulunan bir oto tamir servisinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin üst katında tadilat yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, alt katta bir kişi bilgisayar başında çalıştığı sırada, bir anda tavan çöküyor. İş yerindeki kişi şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, olay yerinden kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntüleniyor. Tadilat sırasında tavan çökme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, Güncel, Haber

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