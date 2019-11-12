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Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı

BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.

12.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:44Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı

BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.

Olay, merkez ilçesinde bulunan AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinde yeni açılacak mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A. (28) dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikteki merdivenden düştü. Yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Osmangazi, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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