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Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde tadilatı tamamlanan köy Camii düzenlenen tören ile ibadete açıldı.

21.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:18 Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
'nin Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde tadilatı tamamlanan köy Camii düzenlenen tören ile ibadete açıldı.

Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde düzenlenen tören öncesinde köy Camiinde Köy İmam Hatibi Mustafa Küçük ve çevre köy imam hatipleri Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okudular. İlçe Vaizi İbrahim Üstüner'in yaptırdığı duanın ardından 90 bin TL harcanan Caminin tadilatında maddi destekte bulunan hayırseverlere günün anısına plaket verildi. Köy halkından hayırsever Ramazan Dursun ile Köy Muhtarı İsmail Özkan'a plaketlerini Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, hayırsever Fevzi Özkan'a Çan Belediye Başkanı Bülent Öz plaketini verdi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, "İlk defa bir köy imamı arkadaşımız kendi gayreti ile Muhtarı arkadaşımız ile birlikte el ele vererek hayır işlerinin yapılmasını gerçekleştirerek güzel hizmetler verdiler. Camii bakımdan onarımdan geçirdiler çokta güzel olmuş. Ellerine sağlık. Köy halkının hizmetine sundular. Allah onlardan razı olsun" dedi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Böyle hayırlı bir işi bir araya gelerek imece usulü ile hayırsever bir anlayışla hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Camilerimiz, ezanlarımız, bayrağımız ülkemizin bizlerin ortak değeri. Bu unsurları yaşatmak en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu yardımsever bilinçle hayata geçirdiğiniz bu cami için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Halı ve duvar renkleri çokta uyumlu olmuş emeği geçenleri kutluyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kuran-ı Kerim, Mustafa Küçük, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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