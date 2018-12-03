03 Aralık 2018, 19:20
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Tadına Herkes Bayılıyor, En Lezzetli Böyle Yapılıyor...

Tadına Herkes Bayılıyor, En Lezzetli Böyle Yapılıyor...

Menemen nasıl yapılır sorusu son günlerde en çok aranan yemek tarifleri arasında yerini aldı. Yazın sevilen yiyeceklerinden biri olan menemeni konserve haline getirerek yazın tüketebiliyoruz. Konserve olarak hazırlanan menemeninizi kışın tüketmek için sabırsızlanmaya başladıysanız size vereceğimiz menemen tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte menemen nasıl yapılır sorusunun cevabı…



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Menemen hem yaz hem de kışın konservesi yapılarak tüketilen sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Menemen pratik ve lezzetli olması açısından en çok sevilerek tüketilen yemek grubunda yer alıyor. Menemen nasıl yapılır sorusunun cevabını merak edenler. Aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler. İşte menemen nasıl yapılır sorusunun cevabı…

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Malzemeler 

3 adet patlıcan 

1 adet soğan 

2 diş sarımsak 

1 tatlı kaşığı biber salçası 

Tuz 

Karabiber 

Kırmızıbiber 

Kimyon 

4 adet yumurta 

Menemen nasıl yapılır?

Patlıcanları küp küp doğrayın kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak yağının süzülmesini sağlayın. Yemeklik doğradığımız soğan ve sarımsağı menemen içerisine ilave edin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Sonrasında salça ve küp küp doğradığınız patlıcanları da ekleyin. 

Tuz ve baharatları da ekledikten sonra içerisine çırpılmış yumurtayı da ilave edin. Üzerine dilerseniz rondodan geçirilmiş fesleğen ilave edebilirsiniz. 

Menemen