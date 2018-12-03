Tadına Herkes Bayılıyor, En Lezzetli Böyle Yapılıyor...

] Menemen
hem yaz hem de kışın konservesi yapılarak tüketilen sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Menemen pratik ve lezzetli olması açısından en çok sevilerek tüketilen yemek grubunda yer alıyor. Menemen nasıl yapılır sorusunun cevabını merak edenler. Aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler. İşte menemen nasıl yapılır sorusunun cevabı…
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Malzemeler
3 adet patlıcan
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Kırmızıbiber
Kimyon
4 adet yumurta
Menemen nasıl yapılır?
Patlıcanları küp küp doğrayın kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak yağının süzülmesini sağlayın. Yemeklik doğradığımız soğan ve sarımsağı menemen içerisine ilave edin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Sonrasında salça ve küp küp doğradığınız patlıcanları da ekleyin.
Tuz ve baharatları da ekledikten sonra içerisine çırpılmış yumurtayı da ilave edin. Üzerine dilerseniz rondodan geçirilmiş fesleğen ilave edebilirsiniz.
Menemen
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:20