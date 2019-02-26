Taekwondo İl Birincileri Belli Oldu

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Okullar Arası Taekwondo Genç Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakaları 18-20 Şubat 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.Müsabakalarda kızlarda 43 sporcu, erkeklerde 32 sporcu olmak üzere toplamda 75 sporcu tatamiye çıktı.22-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Taekwondo Grup müsabakalarında ilimizi temsil etmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele etti.Müsabakalar sonunda İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, katılacakları grup müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ