Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu Oldu

Kaynak: İHA

14. Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye 7'si altın, 11'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Kemer'de düzenlenen ve 26 ülkeden 541 sporcunun katıldığı şampiyona üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonanın son gününde 7 kategoride müsabakalar yapılırken, Türkiye 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.ÜSTÜ ÜSTE 3. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İlk iki gün sonunda 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Türkiye, şampiyonayı 7'si altın, 11'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 27 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçlarla Avrupa şampiyonu oldu. Milliler, 2015 yılında Sırbistan ve 2017 yılında Yunanistan'da yapılan Avrupa Şampiyonaları'nda zirveye çıkmayı başarmıştı. Türkiye'nin ardından, Danimarka 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile ikinci, Almanya 4 altın, 7 gümüş ve 11 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı. Genel sıralamada birinci olan Ay-yıldızlılar, erkek takım sıralamasında da zirveye çıktı. Türkiye'yi İngiltere ve Danimarka takip etti. Kadınlarda ise Danimarka ilk sırayı alırken, Almanya ikinci, Rusya üçüncü oldu.BAŞKAN ŞAHİN: "TÜRK TAEKWONDOSUNU İZLEMEYE DEVAM EDİN" Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, "Antalya'da 3 gün süren şampiyonanın ardından takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı başardık. Bunu üst üste 3'ncü kez başarıyoruz. Çok önemli bir başarı. Bu başarıda tüm emeği geçenleri alınlarından öpüyor, şükranlarımı sunuyorum. Poomsae, taekwondo için çok önemli. 2020'ye giden her yolda başarımız sürüyor. Türk taekwondosunu izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı. Türkiye adına son gün madalya kazanan sporcular ise şu şekilde:ALTIN MADALYA Mustafa Yılmaz - Volkan Yalçınkaya - Hayri Temel Alper (Erkek Takım 30 Yaş Üstü) Elif Aybüke Yılmaz - Muhammet Emir Yılmaz (Çiftler 30 Yaş Altı)BRONZ MADALYA Serap Pekcan - Yıldız Örs - Safiye Yalçın Türk (Kadın Takım 30 Yaş Üstü) Hayrunnisa Aygün (Yıldız Bireysel Kadın)(İHA)