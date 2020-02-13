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Taekwondo müsabakaları tamamlandı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Taekwondo Yıldız Kızlar-Erkekler müsabakaları tamamlandı.

13.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:41Taekwondo müsabakaları tamamlandı
Erzurum Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Taekwondo Yıldız Kızlar-Erkekler müsabakaları tamamlandı.

Spor Salonunda düzenlenen Okullar Arası Taekwondo Yıldız Kızlar-Erkekler müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele etti.

8 de başlayan tartı işlemleri sonrası öğrenci sporcular müsabakalara başladılar. Okullar arası Taekwondo müsabakalarına 66 erkek 54 bayan olmak üzere toplam 120 sporcu katıldı. Dereceye girebilmek için ter döken sporculara müsabakalar sonunda düzenlenen madalya töreninde madalyaları takdim edildi.

Erzurum elemelerinde dereceye giren sporcular Ordu ilinde düzenlenecek olan Okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. - ERZURUM

Yakutiye, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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