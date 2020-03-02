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Taekwondo seçmeleri Yıldırım'da yapıldı

Yıldırım Belediyesi, Bursa Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo İl Birinciliği Seçme Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

02.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:00Taekwondo seçmeleri Yıldırım'da yapıldı

Sporun merkezi hedefiyle ilçede spora ve sporcuya tam destek veren Yıldırım Belediyesi, diğer yandan spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo İl Birinciliği Seçme Müsabakaları sona erdi. Müsabakalara erkek ve kızlarda toplam 30 kulüpten 277 sporcu katılırken özellikle öğrencilerin velileri ve sporseverler de seçmelere yoğun ilgi gösterdi. Yapılan müsabakalar sonucunda en çok puanı toplayan sporcuların Karma Takıma seçilerek 'yı ulusal organizasyonlarda temsil edeceği bildirildi.


Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

2.03.2020 19:06:31