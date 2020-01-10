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Taekwondo sporcuları kuşak bağladı

Eskişehir'de Gökmeydan Spor Kulübü'nün Taekwondo Takımı Kuşak Sınavı, 19 beyaz ve 39 renkli kuşağa sahip sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

10.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:56Taekwondo sporcuları kuşak bağladı
'de Kulübü'nün Taekwondo Takımı Kuşak Sınavı, 19 beyaz ve 39 renkli kuşağa sahip sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Gökmeydan Spor Salonu'nda düzenlenen kuşak sınavı, 4 kişiden oluşan sınav komisyonu nezaretinde yapıldı. Sınav sonunda başarılı olan sporculara yeni kuşakları Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım tarafından bağlandı.

Konuyla ilgili konuşan Taekwondo Antrenörü Elif Çatal, "Bir yıl gibi kısa sürede bu kadar fazla öğrenciyi bu spora kazandırmanın haklı gururunu yaşadık. Sporcularımızın hayatları düzene girmekte ve ders başarıları giderek yükselmektedir. Öğrencilerimizi bu sporu yapmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Hilmi Yıldırım, Eskişehir, Gökmeydan, Spor

Kaynak: İHA

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