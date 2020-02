Taekwondoculardan Başkan Ercengiz'e ziyaret

7.Uluslararası Taekwondo Turkish Open Poomsae Turnuvasına katılan Burdur Belediye Personelleri Başkan Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul 'da düzenlenen 52 ülkenin katıldığı 7.Uluslararası Taekwondo Turkish Open Poomsae Turnuvasına katılan Burdur Belediye Personeli Erdem Durmaz, Hande Yeliz Batı, İrem Akçay, Rıza Mutlu ve Taekwondo İl Temsilcisi ve antrenör Ersin Ünal, idareci Sadık Ergün Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile buluştu.Taekwondo İl Temsilcisi ve Antrenörü Ersin Ünal, "26-29 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na takım olarak katılarak, İstanbul'da yapılan Uluslararası Turkish Open Taekwondo Poomsae Turnuvasına Milli Takım adına girmeye hak kazandık. Dereceyle Burdur'umuza döndük. Ersin Ünal ve Erdem Durmaz takım halinde 5. olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiler. Müsabaka kategorisinde de Nazlı Hilal Özbek Milli Takımda Müsabakalara katılmıştır. İlerleyen zamanda ilimizden ulusal ve uluslararası daha fazla dereceler yapıp daha da fazla sporcumuzla Milli Takımda görmek istiyoruz. Ayrıca bize her konuda destek olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Sporcular ile tek tek ilgilenen ve her birini ayrı ayrı tebrik eden Başkan Ercengiz, "İlimizin adının başarı ile anılmasını sağlayan her sporcumuz bizleri gururlandırıyor. Burdur Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde tüm spor branşların da destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURDUR