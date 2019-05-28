28.05.2019 15:44
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TAF Başkanı Çintimar'dan Fenerbahçe ve ENKA'ya tebrik

TAF Başkanı Çintimar

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (ECCC) Türkiye'yi başarıyla temsil eden ENKA ve Fenerbahçe kulüpleri ile sporcularını tebrik etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (ECCC) Türkiye'yi başarıyla temsil eden ENKA ve Fenerbahçe kulüpleri ile sporcularını tebrik etti.
Çintimar, federasyonun internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, kadınlarda şampiyon olan ENKA ve erkeklerde ikinci sırayı alan Fenerbahçe'nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
İki kulübün de atletizme önemli katkılarda bulunduğunu belirten Çintimar, desteklerinden dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ'a teşekkürlerini iletti.
Çintimar mesajında şunları kaydetti.
"Bu önemli başarıya yıllar süren disiplinli ve istikrarlı çalışmayla gelindi. Kulüplerimizi, atletlerimizi, antrenörlerimizi emeği geçenleri tebrik ediyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."
İspanya'nın Castellon kentinde düzenlenen turnuvada 133 puanla ENKA Spor kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, erkeklerde mücadele eden Fenerbahçe ise 121 puanla ikinci sırada yer almıştı. Türkiye, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


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