Taf Kupası'nda Zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın

Salonda dördüncü kez yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası'nda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Beşiktaş zirveye çıktı.<br><br>İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen TAF Kupası'na 14 kulüpten sporcular katıldı.<br><br>Erkekler yarışmalarında 56 puan toplayan Galatasaray, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor ve Jandarmagücü'nün önünde kupaya uzandı.<br><br>Kadınlarda ise Beşiktaş 30 puanla kupayı kaldırırken, ikinci sırayı Momentum Kulübü, üçüncülüğü ise Boğaziçi Üniversitesi aldı.