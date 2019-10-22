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Taha Akgül'den altın madalya

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

22.10.2019 13:04Taha Akgül'den altın madalya
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.
Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.
Fatih Yaşarlı'dan bronz madalya
Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.
Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.
Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek.

Taha Akgül, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
GERÇEK AVNİ:Onu bunu bilmem dünya şampıyonluğunu nasıl kaybettin taha yenildim diyen kaybettiğini sanan gürcistanlı güreşçiye nasıl verdin heleki son 15 saniyede sporda ciddiyet ve hırs azim çok önemli o gün sende o yoktu belki bir sorunun vardı ama son 15 saniye kala altını vermenin bir izahıda yoktu.......
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