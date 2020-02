Taha Akgül'e milli takım hocalarından moral ziyareti

Antrenman sırasında yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren ve tedavisi süren şampiyon güreşçi Taha Akgül'e milli takım teknik heyeti moral ziyaretinde bulunduOlimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül'ün sol omzundan geçirdiği sakatlık sonrası tedavisi tüm hızıyla sürerken milli takım Teknik heyeti şampiyon güreşçiye moral ziyaretinde bulundular. Teknik direktör İsak İrbaykhanov, yardımcı antrenörler Adem Bereket, Abdullah Çakmar, Mehmet Yozgat, Fırat Binici, masör Ahmet Çelik ve Elmadağ kamp müdürü Hasan Hüseyin Kapucu Taha Akgül'ü Ankara'daki evinde ziyaret ettiler. Teknik heyet, milli güreşçinin sakatlığı hakkında bilgiler aldı.AKGÜL: "TEDAVİM İYİ GİDİYOR"Taha Akgül ziyaret sırasında yaptığı açıklamada tedavisinin son derece iyi gittiğini belirterek, "Sakatlığımın üzerinden 1 ay geçti. Ameliyat sürecinin ardından yaklaşık bir haftadır fizik tedavi sürecimiz başladı. 1,5-2 aylık bir fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimiz olacak" dedi. Fizik tedaviden sonra kondisyon antrenmanlarına geçeceğini dile getiren Akgül, "Sadece kolumu değil diğer bölgelerimin her zaman hazır olması gerekiyor. Çünkü olimpiyat senesi bu sene, çok önemli bir sene, hata şansımız yok. Yani azami dikkat ediyoruz her şeye. Bir günün bile bizim için çok büyük önemi var. O yüzden 1,5-2 aylık dönemin sonrasında çok acil bir şekilde kondisyon, koşu ve kuvvet antrenmanlarına başlamam gerekiyor. Bir de psikolojik bir tarafı olacak bu sakatlığın, onu da yenmem biraz zaman alacak. Ama antrenmanlar başlayınca kendimi iyi hissedeceğimi düşünüyorum. 2016 olimpiyatlarına giderken de bir sakatlık yaşamıştım, kasığımda 18 santimlik bir yırtık oluşmuştu. O sakatlığın ardından olimpiyat şampiyonluğu nasip olmuştu bana. 2020 olimpiyatlarına giderken de şimdi bir sakatlık yaşadım. Tabii bağ kopması daha büyük bir sakatlık, iyileşmesi zaman alıyor. Ama Allah'ın bir takdiri var bu işte diye düşünüyorum çünkü benim bütün şampiyonluklarımı nasip eden Allah, bunu da bize nasip eden Allah. Bundan sonraki şampiyonluklarımı nasip edecek olan da O. Ben bu sakatlığın belki de hayra nasip olacağını düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun, benim için çok üzülen insanlar var, ben herkesten dua istiyorum" açıklamasını yaptı.ABDULLAH ÇAKMAR: "CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR"Taha Akgül'ün milli takımdaki antrenörü Abdullah Çakmar ise ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Şampiyonun olimpiyat öncesi sakatlanması bizi fazlasıyla üzdü. Ama 2016 yılında da olimpiyat öncesi bir sakatlık geçirmişti. Her şeye rağmen orada şampiyon olmuştu. Bu tedavi sürecini de iyi geçirebilirsek bize 2,5 aylık bir zaman kalıyor. İnşallah bu 2,5 aylık zamanda da iyi hazırlanıp hedefimize ulaşırız. Burada önemli olan metanetli ve sabırlı olmak. Şu an herkes Taha'nın yanında Cumhurbaşkanımız çok ilgili alakalı takip ediyor yakinen bizi. Spor Bakanımız, Federasyon Başkanımız yine aynı şekilde benden bilgi alıyor. Onlara da ben teşekkür ediyorum çünkü, devlet büyüklerimizin yanımızda arkamızda olması bu süreci daha rahat aşmamızı sağlıyor. Allah nasip ederse 2016 yılında Taha nasıl altın madalya aldıysa, burada da hedefimiz şampiyonluk" şeklinde konuştu.Ziyaretin ardından Taha Akgül ve teknik heyet birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.(İHA)