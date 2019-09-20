Haberler » Spor » Haber

Taha Akgül finalde

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

20.09.2019 14:46Taha Akgül finalde
Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Adını finale yazdıran Taha Akgül, finalde yarın Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz'in, çeyrek finalde yenildiği Rus sporcu Alikhan Zhabrailov'un yarı final maçını kaybetmesiyle repesaj şansı kalmadı ve milli güreşçi organizasyona veda etti.

Taha Akgül, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:24 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da imza günü
16:21 Diyarbakır Süper Amatör Ligi başlıyor
16:20 Beşiktaş lige döndü
16:19 Mustafa cengiz: ilk yumruğu kim attı, ona bakıyoruz
16:18 İspanya, Ansu Fati için milli takım kapısını açtı
16:17 Milli voleybolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
16:15 Judokalar taşkent'te olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak