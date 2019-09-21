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Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi

Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.

21.09.2019 18:07Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi
Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda final müsabakasında Gürcü Geno Petriashvil'ye yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül'ün' final mücadelesini memleketi Sivas'da hemşerileri kent meydanına kurulan dev ekranda heyecanla izledi. - SİVAS

Kazakistan, Taha Akgül, Spor

Kaynak: İHA

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