Tahincioğlu All-Star 2019'un Biletleri Satışta

Basketbolda Tahincioğlu All- Star
2019 organizasyonunun biletleri satışa sunuldu. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun biletlerinin, Mobilet üzerinden satışa çıkarıldığı belirtili.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının parkede hünerlerini sergileyeceği etkinlik kapsamında, şarkıcı Edis
'in de konser vereceği aktarıldı.
Organizasyonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi oyuncularından halk oylamasıyla belirlenecek isimler, Asya
Karması ve Avrupa
Karması takımları altında karşılaşacak.
Etkinlik kapsamında ayrıca, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da düzenlenecek.
Sinan Erdem,Star
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:02