Tahincioğlu Basketbol Ligi: Gaziantep Basketbol: 66 - Tofaş: 79

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep
Basketbol, TOFAŞ'ı konuk etti. Gaziantep Karataş Şahinbey
Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk takım 79-66'lık skorla kazandı.
TOFAŞ bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, Gaziantep ekibi ise bu mağlubiyetin ardından puanını 15'e çıkardı. TOFAŞ'ta Garret attığı 19 sayı ile takımın yıldızı olurken, Gaziantep Basketbol'da ise James 18 sayı attı.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Kaan Büyükçil
xx, Ozan Çakar
xx, Ahmet Tatlıcı xx
Gaziantep Basketbol: James xxx 18, Orhan Hacıyeva xxx 8, Kadir Bayram x 5, Jekiri xx 6, Marko Tomas
xx 8, McKissic xxx 11, Doğan Şenli
xx 2, Phllip Edward Greene xx 5, Yunus Çankaya
x 3
Başantrenör: Nenad Markovic
TOFAŞ: Barış Ermiş
xx, Sammy Mejia
xxx 12, Diante Garrett xxx 19, Muhsin Yaşar
x 3, Yiğit Arslan xxx 12, Jeff Withey x 6, Kyle Weems x 7, Berkan Durmaz x 7, Elegar xxx 13
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 18-24 (TOFAŞ Lehine)
Devre: 33-41 (TOFAŞ Lehine)
3. Periyot: 50-67 (TOFAŞ Lehine) - GAZİANTEP
Şahinbey,Karataş,basketbol,Gaziantep
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:34