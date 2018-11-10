Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı
, Serhat Büker, Halit Can Cihan
TOFAŞ: Garrett 14, Berkan Durmaz 2, Harper 10, Weems 11, Kadji 18, Yiğit Arslan 18, Mejia 13, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar
2 Banvit
: Perez 9, İsmail Cem
Ulusoy 9, Ercan Osmani, Morgan 10, Rıdvan Öncel 4, Oliver
25, Tolga Geçim
13, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 3, Ragıp Berke Atar 10
1. Periyot: 20-20
Devre: 41-44
3. Periyot: 61-61
5 faulle çıkanlar: Morgan 38.05, İsmail Cem Ulusoy
39.14 (Banvit)
TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Banvit'i 88-83 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Weems ile boyalı alanı zorlayarak sayılar bulan TOFAŞ, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına Morgan'ın asist ve sayılarla karşılık veren Banvit, 7. dakikada 10-0'lık seri yakalayarak, skoru lehine çevirdi: 14-8. Kalan dakikalar, iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken, ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.
Dengeli ve 24 saniyelerin sonuna kadar kullanıldığı hücumlarla başlayan ikinci periyodun 13. dakikası 26-26 eşitlikle geçildi. Oliver ve Şehmus Hazer ile üst üste skor üreten Bandırma
temsilcisi, 15. dakikada skoru 34-26'ya getirdi. Bursa
temsilcisi, Kadji ve Mejia ile boyalı alanda etkili olmaya çalışsa da oyun kontrolünü elinde tutan Banvit, soyunma odasına 44-41 üstün gitti.
Üçüncü periyoda ilk iki çeyreğe nazaran savunmada ve hücumda daha etkili başlayan TOFAŞ, Yiğit Arslan ve Mejia ile sayılar buldu ve 24. dakikada skoru lehine çevirdi: 53-48. Rakibinin etkili başlangıcına savunmayı sertleştirerek karşılık veren konuk ekip, hücumda bulduğu şansları da Morgan ve Şahmus Hazer ile boş geçmeyince final periyoduna 61-61 eşitlikle gidildi.
Son periyodun başında Oliver'in bulduğu 3 sayılık isabetle Banvit, skorda öne geçti: 64-61. Yiğit Arslan 31. dakikada 3 sayılık isabetle (64-64) rakibine karşılık verdi. Mejia ve Kadji ile boyalı alanda rakibini zorlayan Bursa temsilcisi, 34. dakikada farkı 5 sayıya (71-66) çıkardı. Kalan dakikalarda seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, maçtan 88-83 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Yiğit Arslan ve Kadji 18'er sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te 25 sayıyla oynayan Oliver maçın en skorer ismi oldu.
Öte yandan, üst üste 2 teknik faul alan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene
, diskalifiye edildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:04