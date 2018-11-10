Salon: Cebeci
Hakemler: Ali Serkan Emlek
, Kaan Büyükçil
, Polat Parlak İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Holloway 25, Mert Çevik
, Kulig 11, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden
18, Ali Berent
Kavaklıoğlu, Mert Gizir 3, Ramazan Tekin, Babic 7, Minchev 5 Galatasaray
: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 8, Caner Erdeniz
3, Ege Arar
2, Erol Can Çinko 2, Hasan Emir
Gökalp 4, Arapovic 5
1. Periyot: 13-25
Devre: 34-44
3. Periyot: 52-61
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 77-69 yendi.
Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip ise 2. galibiyetini elde etti.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Holloway'la sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Hayes'le dış atışlardan basketler üreten Galatasaray, 5. dakikayı 14-8 üstün geçti. Etkili oyununu sürdüren ve 7. dakikada farkı çift hanelere (10-21) çıkartan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği de 25-13 önde tamamladı.
Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ikinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 12. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 13-32. Oyunu dengeleyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Semih Erden ve Holloway'ın pota altından kaydettiği sayılarla farkı azaltsa da sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 44-34 üstün gitti.
İkinci yarıda boyalı alanı iyi savunan Galatasaray, Göksenin Köksal'ın pota altından ürettiği basketlerle 26. dakikada farkı 15 sayıya (42-57) çıkardı. Arapovic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 61-52 üstün girdi.
Savunmaların sertleştiği son çeyrekte, Galatasaray, Hasan Emir Gökalp'ın basketiyle, 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 52-63. Holloway'ın iç ve dış atışlardan bulduğu sayılarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 39. dakikada farkı 4 sayıya (69-73) kadar indirse de Webster'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 77-69 galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu
Karşılaşma öncesi Büyük Önder Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu ve Galatasaraylı oyuncular müsabakaya "80. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Kaan Büyükçil,Serkan Emlek,Semih Erden
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:48