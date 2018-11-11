Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Şahin
, Ahmet Tatlıcı, Duhan Köyiçi Pınar Karşıyaka
: Walker 22, Henry 16, Tayfun Erülkü
, Chatman 17, Marei 11, Berk Uğurlu
9, Egemen Güven 2, Gailius 9, İlkan Karaman
14, Berke Aygündüz Darüşşafaka Tekfen
: Kartal Özmızrak
4, Kidd 12, Diebler 7, Peiners 6, Oğuz Savaş
2, Muhammed Baygül 1, Emircan Koşut
, Berk Demir 7, Doğuş
Özdemiroğlu 2, Brown 18, Eric 25
1. periyot: 20-23
Devre: 42-42
3. periyot: 66-70
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'i 100-84 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka'nın 6. maçında 3. galibiyetine ulaştığı ligde, Darüşşafaka Tekfen ise 5. karşılaşmada 4. yenilgisini aldı.
Müsabakanın ilk 3 dakikalık bölümünü 6-2 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Chatman'le üst üste 3 sayılık basketler bulduğu 6. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 18-9. Eric ve Brown'un sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan ve farkı 1 sayıya kadar (18-17) indiren konuk ekip, 9. dakikada 21-20 üstünlük kurdu. Darüşşafaka Tekfen, ilk periyodu 23-20 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (25-33) çıkaran rakibi karşısında İlkan Karaman'la etkili olan Pınar Karşıyaka, 19. dakika içinde eşitliği yakaladı: 40-40. Yeşil-kırmızılı ekip Chatman'in sayılarıyla 42-40 öne geçmesine rağmen devre 42-42 eşitlikle tamamlandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta daha sonra hücumda etkili olan Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'la bulduğu basketle 25. dakika içinde 9 sayılık farka ulaştı: 51-60. Walker ve Henry ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka'nın farkı 2 sayıya (59-61) indirdiği periyotta farkı 7 sayıya (70-63) çıkaran Darüşşafaka Tekfen, son periyoda 70-66 önde girdi.
Son periyoda Berk ve Gailius'un 3 sayılık basketleriyle başlayan ve 70-70 eşitliği sağlayan Pınar Karşıyaka, tekrar öne geçtiği müsabakada farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 80-74. Walker'ın bulduğu basketle 16. dakika içinde 10 sayılık fark (88-78) yakalayan Pınar Karşıyaka, üstünlüğünün korudu ve müsabakadan 100-84 galip ayrıldı.
Müsabakanın 3. periyodunda yapılan tezahüratlar nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.
İlkan Karaman,Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Karşıyaka
11 Kasım 2018 Pazar 19:47