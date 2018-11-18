Salon: Darüşşafaka
Ayhan Şahenk
Hakemler: Fatih Arslanoğlu
, Alper Altuğ Köselerli
, Ozan Çakar
Darüşşafaka Tekfen
: McCallum 6, Doğuş
Özdemiroğlu 10, Diebler 5, Evans 12, Oğuz Savaş
12, Kartal Özmızrak
15, Muhammed Mustafa
Baygül 8, Berk Demir 5, Peiners 6, Eric 12, Emircan Koşut
, Sinan Sağlam
2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Holloway 15, Mehmet Yağmur
16, Mert Gizir, Kulig 3, Semih Erden
16, Spight 9, Mert Çevik
, Ramazan Tekin, Babic 6
1. Periyot: 23-17
Devre: 46-42
3. Periyot: 73-54
Diskalifiye: 37.02 Babic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor
)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-65 yendi.
Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde etti, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketleriyle 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 12-4 üstün geçti. Oyunu dengeleyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7. dakikada farkı 4 sayıya (16-12) kadar indirse de yeşil-siyahlı ekip, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.
İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Spight ve Semih Erden'le sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Eric'le pota altından basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikayı 33-32 önde kapattı. Semih Erden'le pota altında rakibine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, 17. dakikada eşitliği yakaladı: 37-37. Çabuk toparlanan ve boyalı alandan bulduğu sayılarla üstünlüğü yeniden ele geçiren yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 46-42 önde gitti.
İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, Evans'ın üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 63-45. Muhammed Mustafa Baygül ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 73-54 üstün girdi.
Son çeyrekte de etkili oyunu sürdüren Darüşşafaka Tekfen, farkı açmaya devam etti ve sahadan 93-65 galip ayrıldı.
18 Kasım 2018 Pazar 15:16