Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Mehmet Keseratar Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 8, Vasiliauskas 6, Jekiri 10, McKissic 6, Can Uğur Öğüt 5, James 16, Murat Göktaş , Kadir Bayram, Tomas 12, Doğan Şenli Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 2, Kenan Sipahi 2, Buva 14, Rich 13, Ömer Utku Al, Samet Geyik 2, Alexander, Benzing 5, Dusan Cantekin, Gibson 8, Can Maxim Mutaf 81. periyot: 23-10Devre: 38-243. periyot: 48-45Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 63-56 yendi.Maça etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk dakikalarda McKissic ile 3 sayılık basketler üretip, ilk periyodu 23-10 önde tamamladı.Gaziantep ekibi, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürüp rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. İlk devrenin son 2 dakikasına girilirken rakibinin sadece 6 sayı üretmesine izin veren Gaziantep Basketbol farkı 16 sayıya (32-16) çıkardı ve devreyi 38-24'lük skorla önde kapattı.Üçüncü periyotta toparlanmaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmanın 25. dakikası geride kalırken farkı 9'a (43-34) indirdi. Konuk ekip, periyodun sonunda farkı 3 sayıya kadar indirdi: 48-45.Son periyodun ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip, pota altından sayılar bulurken konuk ekip ise buna Rich'in üç sayılık basketleriyle karşılık verdi. Karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken James'in üç sayılık basketleriyle Gaziantep Basketbol, skoru 58-51'e getirdi. Oyundan kopmayan Gaziantep Basketbol, parkeden 63-56 galip ayrıldı.Maçın en skorer oyuncusu Gaziantep Basketbol adına 16 sayı üreten James oldu.