Salon: Sinan ErdemHakemler: Kerem Baki Halil Baldemir , Semih Vural Galatasaray : Webster 15, Göksenin Köksal 15, Harrison 6, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 4, Can Korkmaz 2, Ege Arar , Erol Can Çinko 9 Afyon Belediyespor: Calloway 21, Knight 14, Altan Erol 2, Cevher Özer 11, Elegar 22, Zelionis 2, Serkan Menteşe 2, Gee 21, Dorukhan Engindeniz 2, Cemal Nalga 1. Periyot: 21-31Devre: 42-483. Periyot: 62-66Normal süre: 91-91Beş faulle oyundan çıkan: 39.04 Auguste (Galatasaray)Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında normal süresi 91-91 biten maçta Afyon Belediyespor, deplasmanda Galatasaray'ı uzatma bölümünde 103-98 yendi.Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 4. yenilgisini aldı. Afyon temsilcisi ise 2. galibiyetini elde etti.Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Hayes ve Webster'la üç sayılık basketler bulan Galatasaray karşısında Elegar ve Knight'la pota altından basketler üreten Afyon Belediyespor, 5. dakikayı 16-11 üstün geçti. Gee'nin dış atışlardan kaydettiği sayılarla 9. dakikada farkı çift hanelere (18-28) taşıyan konuk ekip, ilk çeyreği de 31-21 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray, Erol Can Çinko'nun sayılarıyla 12. dakikada farkı 4 sayıya (29-33) indirse de Cevher Özer'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkartan (31-42) konuk ekip, soyunma odasına da 48-42 önde girdi.İkinci yarıda savunmayı sertleştiren Afyon Belediyespor, Cevher Özer'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla 26. dakikayı 63-53 önde tamamladı. Oyunu dengeleyen Galatasaray, Arapovic'in etkili oyunuyla farkı 4 sayıya (62-66) indirse de konuk ekip, 3. periyodu 66-62 önde geçti.Son çeyrekte Harrison'la boyalı alandan Hayes'le dış atışlardan sayılar bulan Galatasaray, 35. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 76-78. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, Wesbter'in kaydettiği sayılarla bitime 2,5 dakika kala öne geçti: 84-83. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği karşılaşmada Afyon Belediyespor, Elegar'ın serbest atışlardan kaydettiği sayıyla bitime 56 saniye kala eşitliği yakaladı: 89-89. Calloway'ın turnikesiyle konuk ekip, normal sürenin sona ermesine 17 saniye kala yeniden öne (89-91) geçti. Arapovic'in basketiyle sarı-kırmızılı ekip, bitime 4 saniye kala eşitliği sağladı: 91-91. Afyon Belediyespor, son hücumu Cevher Özer'le değerlendiremedi ve karşılaşma uzatmaya gitti.Uzatma bölümüne Calloway ve Gee'nin sayılarıyla başlayan Afyon Belediyespor, 43. dakikayı 6 sayı (94-100) farkla üstün tamamladı. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Gee'nin sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Afyon Belediyespor, sahadan 103-98 galip ayrıldı.