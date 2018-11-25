25 Kasım 2018, 22:43
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Veysel EroğluHakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluAfyon Belediyespor: Zelionis 7, Knight 9, Altan Erol 2, Calloway 10, Elegar 16, Mc Gee 22, Serkan Menteşe 7, Cemal Nalga 8, Cevher Özer 12, Dorukhan EngindenizDarüşşafaka Tekfen: Mc Callum 26, Kidd 20,...

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Afyon Belediyespor: Zelionis 7, Knight 9, Altan Erol 2, Calloway 10, Elegar 16, Mc Gee 22, Serkan Menteşe 7, Cemal Nalga 8, Cevher Özer 12, Dorukhan Engindeniz

Darüşşafaka Tekfen: Mc Callum 26, Kidd 20, Doğuş Özdemiroğlu 7, Oğuz Savaş, Evans 9, Brown 10, Eric 19, Muhammed Mustafa Baygül, Kartal Özmızrak 5, Berk Demir

1. Periyot: 20-25

Devre: 47-50


3. Periyot: 63-71


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-93 yendi. Ziya Özorhon,Serkan,Serkan Emlek
25 Kasım 2018 Pazar 22:43



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