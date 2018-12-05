Salon: Banvit
Kara Ali Acar
Hakemler: Emin Moğulkoç
, Fatih Arslanoğlu
, Ahmet Tatlıcı
Banvit: Perez 4, İsmail Cem Ulusoy
, Oliver
10, Tolga Geçim
5, Morgan 14, Rıdvan Öncel 16, Şehmus Hazer 14, Shelton 5, Ragıp Berke Atar 2, Moore 2 Afyon
Belediyespor: Zelionis 12, Hagins 4, Serkan
Menteşe 1, Altan Erol 4, Calloway 6, Elegar 18, Mc Gee 20, Cevher Özer 6
1. Periyot: 21-14
Devre: 33-35
3. Periyot: 47-55
Beş faulle çıkan: 37.20 Moore (Banvit)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında Afyon Belediyespor'u 72-71 mağlup etti.
Maça iyi başlayan Banvit, Rıdvan Öncel ve Morgan'ın sayılarıyla 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Afyon Belediyespor'un Altan Erol ve Elegar ile pota altından bulduğu sayılara hızlı hücumlardan Tolga Geçim, Morgan ve Rıdvan Öncel ile cevap veren ev sahibi ekip, 6. dakikasını 13-9 üstün tamamladığı çeyreği, iyi oyunu sürdürerek 21-14 önde bitirdi.
İkinci periyoda Zelionis, Hagins ve Calloway'in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 14. dakikada farkı 2'ye indirerek skoru 25-23'e getirdi. Sert savunmasını Elegar ve Zelionis'in sayılarıyla destekleyen Afyon Belediyespor, 17. dakikada skoru lehine çevirdi: 28-31. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 35-33 üstün gitti.
İkinci yarıya hücum ve savunmada etkili başlayan Afyon Belediyespor, Zelionis ve Mc Gee ile bulduğu sayılarla 27. dakikada farkı 11'e (39-50) çıkardı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, final periyoduna 55-47 önde girdi.
Son çeyreğe hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan Banvit, boyalı alanı Şehmus Hazer ile iyi kullanarak, 34. dakikada farkı 5 sayıya (56-61) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte Banvit, ritim yakalayıp 8-0'lık seri buldu ve son dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 69-68. Calloway'in 3 sayılık basketiyle Afyon Belediyespor, bitime 10 saniye kala yeniden öne geçti: 70-71. Aldığı molanın ardından Oliver ile basketi bulan Banvit, skoru 72-71'e getirdi. Konuk ekip, son hücumda skor üretemezken, Banvit karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.
Banvit'te 16 sayı kaydeden Rıdvan Öncel, galibiyette önemli rol oynadı. Afyon Belediyespor'da 20 sayı üreten Mc Gee, maçın en skorer ismi oldu.
Tolga Geçim,Oliver,Banvit
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:20