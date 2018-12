Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

16 Aralık 2018 Pazar 15:10



Salon: SakaryaHakemler: Mehmet Keseratar , Osman Sinan İşgüder , Seher Ayşe Nur YazıcıoğluAdatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 2, Wilbekin 11, Herndon 10, Burak Eşlik 11, Alp Karahan 9, Şafak Edge 2, Mehmet Meriç , Hüseyin Çevirgen, İzzet Türkyılmaz 7, Mustafa Kırcalı 4 Galatasaray : Webster 11, Harrison 6, Hayes 5, Auguste 21, Göksenin Köksal 4, Can Korkmaz 8, Ege Arar 8, Erol Can Çinko 9, Ayberk Olmaz 12, Klobucar 51. Periyot: 15-14Devre: 30-343. Periyot: 40-61Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-56 mağlup etti.Bu sonuçla, Galatasaray ligdeki 6. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 6. kez mağlup oldu.Karşılaşmaya Göksenin Köksal, Webster ve Auguste'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray, 2. dakikada 7-0 öne geçti. Etou, Alp Karahan, Herndon ve Wilbekin ile basketler bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 5. dakikada üstünlüğü yakaladı: 10-7. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15-14 önde kapattı.Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Galatasaray, 13. dakikayı Can Korkmaz'ın elinden bulduğu sayıyla 23-20 üstün geçti. Wilbekin, Burak Eşlik, Alp Karahan ve İzzet Türkyılmaz'ın sayılarına, Harrison, Can Korkmaz, Hayes ve Auguste ile cevap veren Galatasaray, Göksenin Köksal'ın devrenin bitime 7 saniye kala attığı basketle soyunma odasına 34-30 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe Auguste, Harrison ve Webster'in basketleriyle başlayan konuk ekip, 24. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 44-32. Üstünlüğünü koruyan Galatasaray, Ayberk Olmaz'ın basketiyle son çeyreğe 21 sayı farkla (40-61) üstün girdi.Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, 37. dakikada farkı 31 sayıya (52-83) çıkardı. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, parkeden 89-56 galip ayrıldı.