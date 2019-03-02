02 Mart 2019, 17:50
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ziya ÖzorhonGaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 14, Orhan Haciyeva 12, Murat Göktaş, Vasiliauskas 8, Jelovac 12, Yunus Çankaya 2, Kadir Bayram, Jekiri 13, Tomas 15, Mckissic 9Türk Telekom: Landesberg 13, Redding, Polat Kaya, Yunus Emre...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 14, Orhan Haciyeva 12, Murat Göktaş, Vasiliauskas 8, Jelovac 12, Yunus Çankaya 2, Kadir Bayram, Jekiri 13, Tomas 15, Mckissic 9

Türk Telekom: Landesberg 13, Redding, Polat Kaya, Yunus Emre Sonsırma 11, Ender Arslan 8, Kaya Peker 5, Nusret Yıldırım, Gabriel 7, Campbell 11, Stimac 24

1. Periyot: 21-15

Devre: 44-41

3. Periyot: 63-51

Beş faulle çıkan: 37.20 Ender Arslan (Türk Telekom)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, sahasında Türk Telekom'u 85-79 yendi.

Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 12-4 önde geçti. Orhan Haciyeva, Tomas ve Can Uğur Öğüt ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla geçilen ikinci yarıda, Gaziantep Basketbol soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Jelovac, Jekiri ve Tomas ile sayılar bularak farkı açan ev sahibi ekip karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.

Türk Telekom'dan Stimac, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Yener Yılmaz, Can Uğur Öğüt, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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