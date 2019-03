Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Kaynak: AA

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Can Mavisu, Ozan Çakar , Ahmet Tatlıcı Beşiktaş Sompo Japan: Rich 6, Pressey, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 24, Buva 23, Burak Can Yıldızlı , Can Maxim Mutaf, Dusan Cantekin 3, Kenan Sipahi 12, Gibson 14 Büyükçekmece Basketbol: Gibson 2, Hayes 33, Eldridge 5, Tiby 23, Tankeu 11, Berkay Candan 4, Merthan Mutlu 6, Kerem Özkan1. Periyot: 30-24Devre: 58-433. Periyot: 69-61Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 90-84 yendi.Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 12. yenilgisini yaşadı.Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Buva ile Alexander'ın pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 16-11 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan karşılıklı sayılar üretirken, Beşiktaş Sompo Japan ilk çeyreği 30-24 önde tamamladı.İkinci çeyrekte rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Alexander'ın iç ve dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 14. dakikada farkı 18 sayıya (46-28) çıkardı. Tiby ile Hayes'le boyalı alandan sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Gibson'ın basketleriyle karşılık veren siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 58-43 üstün gitti.İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Beşiktaş Sompo Japan karşısında oyunu dengeleyen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Eldridge'nin üç sayılık basketiyle 27. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-59. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de sayı bulmakta zorluk çekerken, siyah-beyazlılar final periyoduna 69-61 önde girdi.Son çeyrekte pota altında Buva'yla rakibine üstünlük kuran ve savunmasını sertleştiren Beşiktaş Sompo Japan, 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 73-63. Savunma direnci düşen siyah-beyazlı ekip karşısında Hayes'in etkili oyunuyla sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 38. dakikada farkı 5 sayıya (80-75) düşürdü. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Buva ile Rich'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 90-84 galip ayrıldı.