Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal
, Alper Altuğ Köselerli
, Musa Kazım
Çetin Afyon
Belediyespor: Zelionis 8, Altan Erol 18, Calloway 6, Carter 2, Culpepper 25, Hagins 15, Kerem Gülmez 2, Cevher Özer 3, Dorukhan Engindeniz Beşiktaş
Sompo Japan: Pressey 7, Erkan Veyseloğlu 11, Alexander, Can Maxim
Mutaf 3, Buva 21, Samet Geyik 3, Burak Can Yıldızlı
8, Gibson 21, Kenan Sipahi
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1. Periyot: 22-17
Devre: 45-35
3. Periyot: 61-62
Diskalifiye: 16.36 Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)
5 faulle çıkan: 39.21 Zelionis (Afyon Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Erkan Veyseloğlu ve Samet Geyik ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda Erol Altan- Hagins ikilisinin bulduğu sayılarla oyunda etkili olan Afyon Belediyespor, farkı kapatarak ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip, Hagins ve Culpepper'in skorer oyunuyla soyunma odasına 10 sayılık farkla gitti: 45-35
Çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda Gibson, Buva ve Erkan Veyseloğlu'yla bulduğu sayılarla, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 3. periyodu 62-61 önde geçti.
Afyon Belediyespor, 37. dakikada Altan Erol'un basketiyle skoru 73-72 lehine çevirdi. Kenan Sipahi'nin basketiyle 38. dakikada 74-73 öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü son dakikaya taşıdı. Maçın bitimine 10 saniye kala siyah-beyazlı takım, Gibson'ın sayılarıyla skoru 82-79'a taşıdı. Afyon Belediyespor, Culpepper ve Calloway'ın üst üste iki üç sayılık atışında basketi bulamayınca Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 82-79 galip ayrıldı.
Afyon Belediyespor'da 25 sayı üreten Culpepper maçın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Sampo Japan'da ise, Gibson ile Buva 21'er sayıyla oynadı.
Afyon, Musa Kazım, Alper Altuğ Köselerli, Spor
Kaynak: AA