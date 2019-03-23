Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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Salon: SakaryaHakemler: Mehmet Şahin, Halit Can Cihan, Özge ŞentürkAdatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 11, Edogi 1, Burak Eşlik 16, Tevfik Akdamar 12, Alp Karahan 13, Bora Hun Paçun 9, Mehmet Meriç 2, Kerem Bulat, Hüseyin ÇevirgenPınar Karşıyaka: Walker 12, Berk Uğurlu 9, Birkan Batuk 8, İlkan Karaman 4, Marei 17, Egemen Güven 10, Erdi Gülaslan 9, Henry 16, Tayfun Erülkü, Berke Aygündüz 21. Periyot: 19-20Devre: 31-403. Periyot: 49-67Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-64 mağlup etti.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikası 7-7 beraberlikle geçildi. Burak Eşlik ve Tevfik Akdamar'ın üç sayılık atışlarına Marei, İlkan Karaman ve Birkan Batuk'la cevap veren İzmir temsilcisi, ilk periyodu 20-19 önde kapattı.İkinci periyoda hızlı başlayan misafir takım, bulduğu sayılarla 18. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 24-40. Sakarya ekibinin dış atışlardan sayılar bulmasına rağmen farkı koruyan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-31 üstün gitti.Üçüncü çeyrekte farkı korumak için kontrollü bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, periyodu 67-49 önde kapattı.Son çeyrekte konuk takımın peş peşe bulduğu sayılara karşı çıktığı hücumlardan boş dönen ev sahibi takım, sahadan 87-64 mağlup ayrıldı.Bu sonuçla konuk takım ligde 10. kez parkeden galip ayrılırken, ev sahibi takım ise 15. mağlubiyetini aldı.